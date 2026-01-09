タレント中川翔子（40）が9日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。双子生誕から前日でちょうど100日を迎え、番組にも約半年ぶりに復帰して喜びを語った。

MC恵俊彰から「しょこたん、おかえりなさーい」と声を掛けられて、中川は「帰ってこられた、ありがたや〜、半年ぶりにおじゃまします」と両手を合わせて喜びを語った。

恵が「お写真を持ってきてもらいました」と双子が誕生した昨年9月30日と昨日1月8日に生後100日を迎えた中川と双子の3ショットを公開した。恵が「ちょうど昨日が100日ですか」と尋ねると中川は「なんとか100日生きてくれてうれしいです」と語った。

恵から「しょこたん、どんなお気持ちでしたか」と問われて中川は「双子だったので、妊娠中、おなかがこんな大きくなっちゃったんで、動けないときに『ひるおび』をみて、戻ってこられる日を夢見て無事に産もうと、励まされていました。そしてなんとか大きく育ってくれて…外の空気、おいしいですね、ありがとうございました」と話した。

恵が「先輩からさっそくいろんな指導があって」と隣に座っていた中村仁美と交互に視線を送った。中村は「最初の子だっていうだけで大変なのに双子じゃないですか。100日ここまで面倒を見ただけで、それだけでスゴいです」と中川を励ました。中川は「泣いちゃう」と小さく叫んで「やっぱり、ずっとおうちにいるしかなかったんですけど、こうやって外に出て働くことも、両立することも楽しんでいけたら、先輩にお話を聞けたりとか」と話した。

そして「母になると世界の全部が変わって見えるので、町を歩いているオジサマもカワイイなと思える。みんな赤ちゃんだったんだねぇ〜、って。優しく強くなった気がします」と前向きに話していた。