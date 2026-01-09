北雄ラッキーが後場終盤にマイナスに転じる、２６年２月期業績予想を下方修正 北雄ラッキーが後場終盤にマイナスに転じる、２６年２月期業績予想を下方修正

北雄ラッキー<2747.T>が後場終盤になってマイナスに転じている。午後３時ごろ、２６年２月期の単独業績予想について、売上高を３７９億円から３７２億円（前期比０．８％増）へ、営業利益を４億２７００万円から２億５０００万円（同２．８％増）へ、最終利益を２億５０００万円から１億４４００万円（同１．１％増）へ下方修正したことが嫌気されている。



節約志向の高まりから来店客数が減少したことが響いた。また、食肉・水産品及びコメを中心とした相場高騰の影響に加え、ラッキー・生鮮デリカセンターにおける原材料費の上昇分を十分に吸収できなかったことや、水道光熱費、最低賃金の上昇などが利益を圧迫した。



なお、同時に発表した第３四半期累計（３～１１月）決算は、売上高２７２億８９００万円（前年同期比１．３％増）、営業利益３０００万円（同５３．４％減）、最終損益１００万円の赤字（前年同期２４００万円の黒字）だった。



出所：MINKABU PRESS