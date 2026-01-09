シイエヌエス <4076> [東証Ｇ] が1月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比50.0％増の3.6億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の5.7億円→6.7億円(前期は5.8億円)に17.4％上方修正し、一転して15.4％増益を見込み、一気に2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益は前年同期比8.7％減の3.1億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比11.3％増の1.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の8.5％→8.9％に改善した。



株探ニュース

