Ｃｏｃｏｌｉｖｅ <137A> [東証Ｇ] が1月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比9.8％減の1億1100万円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の3億1500万円→1億8500万円(前期は2億8100万円)に41.3％下方修正し、一転して34.2％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の経常利益は前年同期比53.2％減の7400万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の経常利益は前年同期比34.8％減の4500万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の21.9％→12.3％に大幅低下した。



株探ニュース

