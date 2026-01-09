シー・ヴイ・エス・ベイエリア <2687> [東証Ｓ] が1月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結最終損益は2700万円の赤字(前年同期は9億1900万円の黒字)に転落した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結最終損益は1700万円の赤字(前年同期は2億0400万円の黒字)に転落する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比62.5％減の3900万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の8.1％→4.4％に大幅悪化した。



株探ニュース

