9日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数918、値下がり銘柄数489と、値上がりが優勢だった。



個別ではヴィッツ<4440>がストップ高。ｆｏｎｆｕｎ<2323>、ピーバンドットコム<3559>は一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技<1723>、オーテック<1736>、藤田エンジニアリング<1770>、田辺工業<1828>、植木組<1867>など107銘柄は昨年来高値を更新。菊池製作所<3444>、サンデー<7450>、西川計測<7500>、夢みつけ隊<2673>、メタプラネット<3350>は値上がり率上位に買われた。



一方、ピクセルカンパニーズ<2743>が昨年来安値を更新。コンピューターマネージメント<4491>、中国工業<5974>、東京衡機<7719>、岡山製紙<3892>、日本精密<7771>は値下がり率上位に売られた。



