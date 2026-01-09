　9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　130053　　　-5.5　　　 45710
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 22758　　　-1.3　　　　5469
３. <1540> 純金信託　　　　 10906　　　-6.9　　　 21505
４. <1321> 野村日経平均　　 10789　　 -22.3　　　 53940
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9368　　 -13.1　　　 54260
６. <1360> 日経ベア２　　　　9265　　　-1.2　　　 134.3
７. <1579> 日経ブル２　　　　8864　　　12.7　　　 491.9
８. <1542> 純銀信託　　　　　8789　　 -20.2　　　 35860
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　2762　　　38.3　　　 757.5
10. <1306> 野村東証指数　　　2625　　 -56.5　　　3690.0
11. <1615> 野村東証銀行　　　2462　　　32.8　　　 560.0
12. <1541> 純プラ信託　　　　2138　　 -30.6　　　 10850
13. <1398> ＳＭＤリート　　　2112　　 -51.6　　　2103.5
14. <2036> 金先物Ｗブル　　　2024　　 -29.7　　　193250
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　1988　　 -36.2　　　　2742
16. <314A> ｉＳゴールド　　　1655　　 -10.4　　　 333.6
17. <1328> 野村金連動　　　　1615　　　62.3　　　 16745
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1574　　　-0.9　　　 70200
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1444　　 -18.4　　　　 221
20. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1437　　　64.8　　　　3027
21. <466A> ＧＸ防衛テク　　　1363　　 111.0　　　　1257
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　1318　　　 6.2　　　 786.5
23. <1489> 日経高配５０　　　1251　　　 3.0　　　　2960
24. <1329> ｉＳ日経　　　　　1237　　 -42.7　　　　5408
25. <2244> ＧＸＵテック　　　1224　　 -32.5　　　　3173
26. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1163　　 -24.0　　　 64700
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1136　　 -42.4　　　2208.0
28. <2038> 原油先Ｗブル　　　1041　　 269.1　　　　1420
29. <1320> ｉＦ日経年１　　　1020　　 -12.0　　　 53690
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 909　　　12.1　　　 31300
31. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 905　　 -36.8　　　 363.9
32. <1330> 上場日経平均　　　 893　　 -53.3　　　 53980
33. <435A> ｉＦ日本配当　　　 865　　　-1.5　　　　2262
34. <1545> 野村ナスＨ無　　　 626　　 -41.3　　　 40500
35. <1358> 上場日経２倍　　　 611　　 -16.5　　　 86680
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 605　　 -59.8　　　　2283
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　 595　　 -23.0　　　 26570
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 594　　 -25.7　　　　1075
39. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 571　　 -20.7　　　　8083
40. <200A> 野村日半導　　　　 551　　 -32.3　　　　2580
41. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 547　　 126.0　　　 374.7
42. <1699> 野村原油　　　　　 510　　 246.9　　　 391.0
43. <1346> ＭＸ２２５　　　　 504　　 -55.2　　　 54010
44. <1571> 日経インバ　　　　 458　　　 2.2　　　　 403
45. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 452　　 -17.2　　　 530.3
46. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 421　　　24.2　　　 11880
47. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 412　　　 5.4　　　 52010
48. <2516> 東証グロース　　　 407　　　-5.3　　　 557.6
49. <1476> ｉＳＪリート　　　 369　　　80.9　　　　2115
50. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 362　　 -16.8　　　 59840
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース