ETF売買代金ランキング＝9日大引け
9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 130053 -5.5 45710
２. <1357> 日経Ｄインバ 22758 -1.3 5469
３. <1540> 純金信託 10906 -6.9 21505
４. <1321> 野村日経平均 10789 -22.3 53940
５. <1458> 楽天Ｗブル 9368 -13.1 54260
６. <1360> 日経ベア２ 9265 -1.2 134.3
７. <1579> 日経ブル２ 8864 12.7 491.9
８. <1542> 純銀信託 8789 -20.2 35860
９. <1568> ＴＰＸブル 2762 38.3 757.5
10. <1306> 野村東証指数 2625 -56.5 3690.0
11. <1615> 野村東証銀行 2462 32.8 560.0
12. <1541> 純プラ信託 2138 -30.6 10850
13. <1398> ＳＭＤリート 2112 -51.6 2103.5
14. <2036> 金先物Ｗブル 2024 -29.7 193250
15. <2644> ＧＸ半導日株 1988 -36.2 2742
16. <314A> ｉＳゴールド 1655 -10.4 333.6
17. <1328> 野村金連動 1615 62.3 16745
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1574 -0.9 70200
19. <1459> 楽天Ｗベア 1444 -18.4 221
20. <1671> ＷＴＩ原油 1437 64.8 3027
21. <466A> ＧＸ防衛テク 1363 111.0 1257
22. <1655> ｉＳ米国株 1318 6.2 786.5
23. <1489> 日経高配５０ 1251 3.0 2960
24. <1329> ｉＳ日経 1237 -42.7 5408
25. <2244> ＧＸＵテック 1224 -32.5 3173
26. <1326> ＳＰＤＲ 1163 -24.0 64700
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1136 -42.4 2208.0
28. <2038> 原油先Ｗブル 1041 269.1 1420
29. <1320> ｉＦ日経年１ 1020 -12.0 53690
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 909 12.1 31300
31. <1475> ｉＳＴＰＸ 905 -36.8 363.9
32. <1330> 上場日経平均 893 -53.3 53980
33. <435A> ｉＦ日本配当 865 -1.5 2262
34. <1545> 野村ナスＨ無 626 -41.3 40500
35. <1358> 上場日経２倍 611 -16.5 86680
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 605 -59.8 2283
37. <2559> ＭＸ全世界株 595 -23.0 26570
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 594 -25.7 1075
39. <1693> ＷＴ銅 571 -20.7 8083
40. <200A> 野村日半導 551 -32.3 2580
41. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 547 126.0 374.7
42. <1699> 野村原油 510 246.9 391.0
43. <1346> ＭＸ２２５ 504 -55.2 54010
44. <1571> 日経インバ 458 2.2 403
45. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 452 -17.2 530.3
46. <1547> 上場ＳＰ５百 421 24.2 11880
47. <1369> Ｏｎｅ２２５ 412 5.4 52010
48. <2516> 東証グロース 407 -5.3 557.6
49. <1476> ｉＳＪリート 369 80.9 2115
50. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 362 -16.8 59840
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
