9日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数333、値下がり銘柄数228と、値上がりが優勢だった。



個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>がストップ高。Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、バリュエンスホールディングス<9270>は一時ストップ高と値を飛ばした。博展<2173>、技術承継機構<319A>、ミーク<332A>、サインド<4256>、サイエンスアーツ<4412>など15銘柄は昨年来高値を更新。マイクロ波化学<9227>、カバー<5253>、フラー<387A>、エアークローゼット<9557>、ｎｏｔｅ<5243>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>がストップ安。スタートライン<477A>は昨年来安値を更新。ＴＯＲＩＣＯ<7138>、ブルーイノベーション<5597>、ブランディングテクノロジー<7067>、カルナバイオサイエンス<4572>、ＲＯＸＸ<241A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

