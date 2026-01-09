ETF売買動向＝9日大引け、全銘柄の合計売買代金2706億円 ETF売買動向＝9日大引け、全銘柄の合計売買代金2706億円

9日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.5％減の2706億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.9％減の1998億円だった。



個別ではグローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ＮＥＸＴ ＲＥＩＴ <1343> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数 <1595> 、上場インデックス米国株式 <1547> など45銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が6.21％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が5.65％高、グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> が4.67％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が4.57％高、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> が4.40％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.64％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は4.28％安、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> は3.07％安と大幅に下落した。



日経平均株価が822円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1300億5300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1436億7200万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が227億5800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が107億8900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が93億6800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が92億6500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が88億6400万円の売買代金となった。



