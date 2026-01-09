舞台合評

昨年１２月の好舞台を、担当記者が語り合った。

◇

山内則史 劇団普通「季節」は全編、茨城弁のせりふで展開する。叔父（野間口徹）の家に、男（川島潤哉）の一家など親戚が集まる。総勢８人。集まった目的は明示されず、たわいもない会話が続く。音楽は一切なく、登場人物８人の言葉や表情によって動き出す部屋の空気の微妙な波立ちが、たまらない。

祐成秀樹 時折とっぴな言動を取る茨城弁の人たちが異世界の人に見え、不条理劇のような印象も持った。日常のささいなものに心の機微を見いだし、劇に組み込んでいく作・演出の石黒麻衣の眼力と確かな腕前を感じた。

武田実沙子 要領を得ない会話に、終始イライラした。でも、どう展開していくのか気になり、不思議と観劇の集中は切れない。これが作品の力なのか。

小間井藍子 独特な抑揚の「〜でしょうよ？」という言い回しには根拠なき「圧」があり、魔法の言葉のよう。野間口が演じる叔父のだらんと弛緩（しかん）しきった座り方がリアルで印象に残ったが、今、自分は何を見せられているのだろうか……という変な気持ちにもなった。

武田 劇団☆新感線「爆烈忠臣蔵〜桜吹雪ＴＨＵＮＤＥＲＳＴＲＵＣＫ」は「忠臣蔵」の大星由良之助を演じたいと江戸に出てきた女役者（小池栄子）と、芝居を上演するために奮闘する芝居人たちの物語。小池は舞台を縦横無尽に駆け巡り、芝居街に割って入るエネルギーに満ちあふれていた。女形役者を演じた早乙女太一の麗しい姿にも見ほれた。

森重達裕 明治座で上演された「忠臣蔵」にも触れたい。映像畑の堤幸彦演出だけあって、テレビの大型時代劇を丸ごと舞台に移したような、刃傷（にんじょう）も人情もしっかり描いた王道の忠臣蔵だった。終盤、大石内蔵助（上川隆也）と吉良上野介（高橋克典）が文字通り真剣勝負するオリジナリティーも良かった。

小間井 福田転球作・演出のミュージカル「ａｊａｂｕ」は「ミュージカルあるある」を詰め込んだバックステージもので大いに笑わせてくれた。１幕は演出家と出演者が顔を突き合わせて歌詞について検討するさまを描き、２幕は実際にミュージカルを上演していく。完成した動物ミュージカルは、笑いだけでなく妙な感動も覚えた。

祐成 劇団桟敷童子の「一九一四大非常」は１９１４年の福岡・筑豊の巨大炭鉱事故を真正面から描いた。炭鉱会社の社員、労働者、村人とそれぞれの極限状況を出演者が体を張った演技と激烈な感情表現で見せ、人間のもろさや強さ、美しさ、後の戦争につながる日本人の精神性までをも描き出していた。

山内 「シャイニングな女たち」は、財団法人の非常勤職員として働く海（吉高由里子）が他人のお別れの会に紛れ込み、料理を食べようとしたところ、亡くなったのは大学時代のフットサル仲間だったという物語。一人の人間の死をフックに、彼女たちのこれまでと現在が照らし出される。感情の機微を書かせたら抜群にうまい蓬萊竜太の筆がさえ、フットサルのコート風にしつらえた舞台も効果的だった。

森重 米戯曲を一川華が翻訳し、稲葉賀恵が演出した「Ｄｏｗｎｓｔａｔｅ」がすさまじかった。未成年者に対する性犯罪の刑期を終えた４人の男が住むグループホームが舞台。かつて性虐待を受けた男性（尾上寛之）が車いすの元加害者（大鷹明良）に改めて謝罪を求めるが、この男性は終盤、激しい暴力に出る。劇場を出た後も「ではどうすればいいのか」と答えが出ない問題を考え続けた。

山内 サファリ・Ｐ「悪童日記」はアゴタ・クリストフの同名小説が原作。出演者５人が五つの平台を動かしながら、しなやかで時に激しい身体表現と言葉で、原作のそぎ落とされた文体を鮮やかに再現した。人間に潜む残虐性が重く胸に残った。

祐成 劇団チョコレートケーキ「三人の密偵」は２０２５年の最後を飾った力作。張作霖爆殺事件前後、日中友好を望んだ父の下で育ちながら異なる勢力の密偵（スパイ）になった３兄弟の葛藤を３本の二人芝居で描いた。岡本篤、浅井伸治、西尾友樹の緊迫した会話から、戦争に進む時代のうねりに理想がのみこまれていく無念さが痛切に伝わってきた。