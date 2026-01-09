お笑いコンビ、ダイアンの津田篤宏（49）が、8日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時21分）に出演。モノマネ芸人について思っていることを語った。

この日は、普段言いづらいことを小声で言い合うトーク企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」の未公開シーンを放送した。

令和ロマンの松井ケムが「あんまり大きい声じゃ言えないんですけど、最近のコロッケさんがしてることって、モノマネじゃないですよね…？」と言及し「“芸能人をお題にしたおもしろい一発ギャグ”じゃないですか？」と笑った。

ケンドーコバヤシは「たしかに。森進一さんの頭開いたところ見たことない」とコロッケのネタを回想し共感した。「森さんの頭がパカって開いて何か出てくるみたいな」と解説した。

この流れに津田は「モノマネ芸人ってこういう平場とかで一緒になったら…弱ない？」と“小声”で語った。

共演者は失笑し、津田が「返しとかが…」と話すも、ケンドーコバヤシは「人によるやろ」とつっこみ、相方のユースケも「面白い人はいるやろ」と共感できず。

津田は「…すみません」と力なく返事し、スタジオは爆笑に包まれた。テロップでは「未公開理由：モノマネ芸人へのシンプル失言」と紹介された。