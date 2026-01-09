アクションRPG『NieR:Automata（ニーア オートマタ）』、9周年記念を祝う生放送が2月20日配信決定
スクウェア・エニックスの名作アクションRPG『NieR:Automata（ニーア オートマタ）』の発売9周年を祝う生放送「『NieR:Automata』9周年記念ゆるっとお祝い生放送」が、2月20日19時30分よりYouTubeとニコニコ生放送で配信されることが決定した。
【写真】『NieR:Automata』スクリーンショット
『NieR:Automata』は、スクウェア・エニックスがプロデュース、プラチナゲームズが開発を手掛けるアクションRPG。舞台は、宇宙人（エイリアン）が繰り出す「機械生命体」の圧倒的戦力を前に、人類が月へと敗走している遥か未来。プレイヤーは、新たに組織されたアンドロイド部隊「ヨルハ」所属の「2B」となり、地球奪還のための熾烈な戦いに身を投じていく。
今回の生放送では、開発関係者が集まりゆる〜いトークを中心にお届け。齊藤陽介（「NieR」シリーズプロデューサー）、ヨコオタロウ（「NieR」シリーズクリエイティブ・ディレクター）、岡部啓一（「NieR」シリーズコンポーザー）、田浦貴久（『NieR:Automata』シニア・ゲームデザイナー）が出演予定だ。
「『NieR:Automata』9周年記念ゆるっとお祝い生放送」は、YouTubeとニコニコ生放送で2月20日19時30分配信。
【写真】『NieR:Automata』スクリーンショット
『NieR:Automata』は、スクウェア・エニックスがプロデュース、プラチナゲームズが開発を手掛けるアクションRPG。舞台は、宇宙人（エイリアン）が繰り出す「機械生命体」の圧倒的戦力を前に、人類が月へと敗走している遥か未来。プレイヤーは、新たに組織されたアンドロイド部隊「ヨルハ」所属の「2B」となり、地球奪還のための熾烈な戦いに身を投じていく。
「『NieR:Automata』9周年記念ゆるっとお祝い生放送」は、YouTubeとニコニコ生放送で2月20日19時30分配信。