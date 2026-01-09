栃木の原料を使用！エチゴビール「笑顔が集う輝きビール(THE FIRST BATCH from NASU Brewery)」

エチゴビールから、栃木県にある新工場「エチゴビール那須工場」での初製造となる限定醸造クラフトビールが登場！

創業の地である新潟、ブランドルーツのドイツ、新たな拠点となる栃木の原料を使用した、記念すべき一本がラインナップされます。

エチゴビール「笑顔が集う輝きビール(THE FIRST BATCH from NASU Brewery)」

発売日：2026年2月6日(金)

価格：参考価格356円(税込)

容量：350ml缶

アルコール度：5％

酒別：ビール

原料：大麦麦芽(国内製造)、ホップ、米(国産)

エチゴビール那須工場での初製造となる本作は、3つの産地の原料を使用している点が特徴です。

エチゴビール創業の地である新潟県の酒米、ブランドマークのヤギのルーツであるドイツの2種のホップ(ハラタウブラン、ヘルスブルッカー)、そして新たな製造拠点となる栃木県の麦芽を組み合わせています。

酒米のまろやかで口当たりの良い風味と、国産麦芽の旨味、ホップの上品な香りが調和した、輝く色合いのすっきりとしたラガービールです。

栃木県産の麦芽には、ロックスレス麦芽である“ニューサチホゴールデン麦芽”を使用。

ロックスレス麦芽とは、ビールの風味を劣化させる原因となる成分LOX-1(脂質酸化酵素)を持たないように品種改良された大麦から作られた麦芽です。

LOX-1酵素がないため、ビールの鮮度劣化が抑えられ、ビールの旨さが長持ちします。

デザインの特徴

パッケージイラストには、エチゴビールの歴代商品のラベルに登場したキャラクターたちが描かれています。

インド象、白熊、虎、そして新潟県県鳥の朱鷺が、那須工場でできあがったビールを掲げる栃木県県獣のカモシカに向かって笑顔で集まってきている様子を表現。

その背後では日本百名山の茶臼岳(那須岳)が噴煙を上げています。

これまで新潟を拠点にしてきたエチゴビールが新たに那須工場を構え、新潟と那須のスタッフ、全社が一丸となってますますおいしいビールを造っていこうという意思が込められています。

新たな工場から送り出される、笑顔をつなぐ一杯。

エチゴビール「笑顔が集う輝きビール(THE FIRST BATCH from NASU Brewery)」の紹介でした。

