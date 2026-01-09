昨年およそ1億2500万人が韓国国内の空港を利用し、過去最多を更新した。日本・中国を旅行する国際路線の利用客が大きく増えた影響だ。

9日、国土交通部・韓国航空協会の統計によると、昨年の国内線と国際線を合わせた航空旅客数は1億2479万3082人だった。これは前年（1億2005万8371人）比3．9％増で、過去最多だった2019年（1億2336万人）より1．2％多い。

国際線利用客は前年比6．3％増の9454万8031人で、特に日本路線が目立った。昨年の日本路線の利用客は2731万人と、前年比で8．6％増加した。2019年比で利用客は44．8％増えた。日本地方路線の拡大、長期化する円安に「限日令」の余波などが作用したとみられる。最近、中国政府は日本に対する経済制裁を始め、中国人観光客の減少で旅行しやすい環境になったという認識が広まり、韓国人の日本旅行需要が増えている。

中国路線も活気を帯びている。昨年の中国路線の利用客は1680万人と、前年比で22％増えた。中国政府の韓国人ビザ免除措置、昨年9月から施行された中国人団体観光客ノービザ許容（3人以上、旅行会社を通じて予約）、中国航空会社の低価格攻勢などの影響だ。半面、国内線利用客は昨年より2．8％減少した3024万5051人だった。

東南アジアなどアジアのその他の地域路線利用客も前年比0．5％減少した3482万人となった。これは新型コロナ拡大直前の2019年の95．6％水準。航空業界は「日本・中国に旅行の需要が傾いたうえ、昨年下半期のカンボジア監禁・暴行事件の余波で東南アジアを避ける傾向があったとみられる」と伝えた。

航空会社別の利用客の差も大きかった。フル・サービス・キャリア（FSC）の大韓航空は1914万人、アシアナ航空は1215万人が搭乗し、前年比でそれぞれ8．2％増、1．3％増だった。エアロKは利用客は前年比75．4％増の150万人で、イースター航空は59．7％増の307万人が、エアプレミアは42．3％増の108万人が利用した。

半面、チェジュ航空の利用客は昨年778万人にとどまり、前年比で9％減少した。エアプサン（416万人）も利用客が前年比7．4％減少した。旅客機事故と火災の発生で運航便がしばらく減少したうえ、安全に対する利用客の不安感が需要減少の理由に挙げられる。