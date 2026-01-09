いちご尽くし！ローソン「ご当地！東北 うまいもん祭」いちごのホイップクロワッサン

ローソンは、2026年1月13日(火)より東北地区限定で、旬のいちごを楽しめるベーカリー商品を発売します。

宮城県産の素材にこだわった、見た目も華やかなクロワッサン。

ローソン「ご当地！東北 うまいもん祭」いちごのホイップクロワッサン

発売日：2026年1月13日(火)

税込価格：194円

販売エリア：東北地区のローソン店舗

白とピンクの2色に焼き上げた、見た目にも可愛らしいクロワッサンです。

生地には宮城県産小麦の小麦粉を配合。

中には、宮城県気仙沼産のいちごジャムとホイップクリームを合わせたフィリングをたっぷりとサンドしました。

さらに、砕いたフリーズドライ苺をトッピングし、食感と風味のアクセントを加えています。

ローソン「ご当地！東北 うまいもん祭」いちごのホイップクロワッサンの紹介でした。

