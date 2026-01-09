µÈÂôÎ¼¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥óÌò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤ÎÁÇ´éÌÀ¤«¤¹¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¥¢¥É¥ê¥ÖÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë±Ñ¹ñ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ê34¡Ë¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯Æ±ºî¡£½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢¥È¥ß¡¼¤¬É×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µÈÂô¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ·¸¤Ç¤¢¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¡Ê¥â¥Ç¥ë¤ÏÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¡Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥È¥ß¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸½Ð±é¡£VTR¤Ë½Ð±é¤·¤¿µÈÂô¤Ï¥È¥ß¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤ä¤Ã¤ÑÈà¤Ï¡£¡È¤â¤¦¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡É¤È¤«¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÉáÄÌ¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶òÃÔ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¤Õ¤¶¤±¤¿¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢À¨¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢ÊªÀ¨¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¼å¤¤ÉôÊ¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÃË¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡È¤¤¤¤ÃË¤À¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¹¥¤¤À¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾ï¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¤ò·ÈÂÓ¤Ç¥á¥â¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¦ÆüËÜ¸ì¤ò1¤Ä¤º¤ÄËèÆüµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¼Çµï¤·¤Æ¤Æ¤âÆüËÜ¸ì¤Ç¥¢¥É¥ê¥ÖÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢À¨¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È´¶¿´¡£
¡¡¡Ö¾ï¤ËÇÇØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºî¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½ÊÒÌÜ¤À¤±¥ì¥ó¥ºÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£ÈàÈ¯¿®¤ÎÌòºî¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÏÊªÀ¨¤¯¶¯¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆ±¤¸Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£