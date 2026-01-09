°ËÌîÈø·Å¤¬ÀÄÈ±¤Ë¡¡²»À¼¥¬¥¤¥ÉÄ©Àï¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶¨ÎÏ¡ÖÌù¤ÈÍ²¬¤«¤é¾ðÊó¤â¤é¤Ã¤¿¡×
Hey¡ªSay¡ªJUMP°ËÌîÈø·Å¡Ê35¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥¬¥¦¥Ç¥£Ë×¸å100Ç¯¸ø¼°»ö¶È¡¡NAKED meets¡¡¥¬¥¦¥Ç¥£Å¸¡×¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
È±¤ÎÌÓ¤òÃ¸¤¤ÀÄ¿§¤ËÀ÷¤áÅÐ¾ì¡£ÌÀÂçÍý¹©³ØÉô¤Î·úÃÛ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¢¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿·úÃÛ²Ê¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥¬¥¦¥Ç¥£¤ÎºîÉÊ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤Ç¡¢¶µ²Ê½ñ¤Î¿Í¡£¡Ê¥¬¥¦¥Ç¥£¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ËÉÁ¤¤¤¿¡ËÃÇÌÌ¿Þ¤â¡¢ËÍ¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÎÃÇÌÌ¿Þ¤È³Ê¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡£¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±Å¸¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ²»À¼¥¬¥¤¥É¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¬¥¦¥Ç¥£¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌù¡Ê¹¨ÂÀ¡Ë¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢¼ýÏ¿¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡Ø¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡Ù¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ°Ê³°¤À¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÌù¤ÈÍ²¬¡ÊÂçµ®¡Ë¡£2¿Í¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
Æ±Å¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖüâÌÚÍºÌé¡£°ìÈÖ¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£