愛犬が体調不良に…

TikTokアカウント「chintadoubutuen」の投稿主さんが紹介したのは、今は亡き愛犬『AKAちゃん』についての思い出です。AKAちゃんには、定期的に遊ぶ友達がいました。それは、投稿主さんの親友の息子さん。AKAちゃんのことをとても気に入り、かわいがっていたといいます。

しかし、歳を取ったAKAちゃんは、病気を発症して体調を崩してしまいました。男の子が遊びに来た日、その事実を報告すると…。男の子は、大切なAKAちゃんの身に起きた現実が受け入れられず、大泣きしてしまったといいます。

このときは、久しぶりの再会だったそう。男の子にとっては、突然降ってきた悲しいお知らせでした。

涙が止まらない男の子

男の子は、AKAちゃんの体調不良を知っても、「AKAは生きる！」と希望を捨てなかったといいます。AKAちゃんのことを心から大切に想う男の子に、投稿主さんも嬉しい気持ちになったとか。

たくさんの愛と優しさを受け取ったAKAちゃんは、みんなに見守られながら虹の橋へ…。

家族以外にも大切な存在ができたことは、AKAちゃんにとって幸せなことだったでしょう。また、男の子にとっても、大きな経験となったはず。これからも、2人の思い出は心の中に残り続けるのではないでしょうか。

この投稿には「AKAちゃん幸せだったね」「生涯忘れない大事な存在だね」「動物との関係は尊いですよね」などの温かなコメントが寄せられています。

AKAちゃんとの出会い

AKAちゃんは、過酷な環境でひとりぼっちで生きてきた「元繁殖犬」でした。AKAちゃんを放置していた飼い主から、所有権を譲ってもらったのだといいます。発見から保護までたくさんの苦労がありましたが、晴れて投稿主さんの家族の一員になったそうです。

初めは人間に心を開かなかったAKAちゃんですが、徐々に距離を縮め、とっても明るく優しいわんこになったといいます。辛いときも支え続けた投稿主さんの存在が、AKAちゃんの犬生を豊かにしたのでしょうね！

AKAちゃんとの思い出や同居犬・同居猫たちの賑やかな日常はTikTokアカウント「chintadoubutuen」の他の投稿からチェックすることができます！

