ÅÁÅýÌîºÚ¡¦¼é¸ýÂçº¬¤ò¼é¤ë ÊìËÜÁªÈ´¤Ç¼ï¤ÎÊÝÂ¸¤Ø °¦ÃÎ¸©ÄÒÊª¶¨²ñ
¡¡°¦ÃÎ¸©ÄÒÊª¶¨²ñ¤Ï12·î22Æü¡¢°¦ÃÎ¸©ÉÞ·¬Ä®¤ÎJA¤¢¤¤¤ÁËÌÉÞ·¬ÌîºÚ½¸½Ð²Ù¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÅÁÅýÌîºÚ¤Î¼é¸ýÂçº¬¤ÎÊìËÜÁªÈ´¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¼é¸ýÂçº¬¤Ï¡¢Ä¹¤µ1m°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ëÅÁÅýÌîºÚ¤Ç¡¢±öÄÒ¤±¤ÈÇôÄÒ¤±¤ò·«¤êÊÖ¤·¼é¸ýÄÒ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊìËÜÁªÈ´¤ÏÍ¥ÎÉÉÊ¼ï¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢·Á¼Á¤Î°Ý»ý¤äº£¸å¤Î·×²èÀ¸»º¤È°ÂÄê¶¡µë¤Î¤¿¤áËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶¨²ñ¤ÎÁ¾²æ¸øÉ§²ñÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤áÌ¾¸Å²°¼é¸ýÄÒÃÈÎü²ñ¤ÎÎëÌÚ¾»µÁ²ñÄ¹¡¢¼é¸ýÂçº¬¤òÀ¸»º¤¹¤ëÉÞ·¬Ä®¼é¸ýÂçº¬ÄÒÊªÁÈ¹ç¤ÎÅÄÃæÀ¿¿ÍÁÈ¹çÄ¹¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯ÅÙ¤Î½Ð²Ù¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¡¢9·î¤«¤é¤ÎÀ¸°é´ü´Ö¤ÇÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¯¡¢ÍÕ¤ÎÀ¸°é¤¬ÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¤¿¤áº¬¤ÎÄ¹¤µ¤äÂÀ¤µ¤âÌäÂê¤Ê¤¯À®Ä¹¤·¡¢ÉÂ³²Ãî¤ÎÈï³²¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£25Ç¯ÅÙ¤âÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¯¡¢ÍÕ¤ÎÀ¸°é¤¬ÎÉ¹¥¤Çº¬¤ÎÄ¹¤µ¡¢ÂÀ¤µ¤âÌäÂê¤Ê¤¯À®Ä¹¡¢³²ÃîÈï³²¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁªÈ´¤Ç¤Ï¡¢95Ñ¤«¤é110ÑÄøÅÙ¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¡¢º¬¤Î¼ó¤«¤éÀèÃ¼¤Þ¤ÇÆ±¤¸ÂÀ¤µ¤Î¤â¤Î¤ò¡¢¥Ï¥¦¥¹ÍÑ¤Î30³ô¤ÈÏªÃÏÍÑ¤Î50³ô¤òºÎ¼ïÍÑ¤ËÁªÊÌ¤·¤¿¡£Í¥ÎÉ·ÏÅý¤ÎÊÝÂ¸ÍÑ¤ËºÎ¼ï¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤Ï¶ÛµÞ»þ¤ËÁÈ¹ç°÷¤Ø¶¡µë¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡
¡¡Ì¾¸Å²°¼é¸ýÄÒÃÈÎü²ñ¤ÎÎëÌÚ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¼é¸ýÄÒ¤Î¼ûÍ×¤ÏÁ°Ç¯¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ºòº£¤ÏºÐÊë¤äÃæ¸µ¤è¤êµ¢¾ÊÅÚ»º¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£12·î¤È1·î¤Ï¿·´´Àþ¤ÎÍ½Ìó¤â¹¥Ä´¤Çµ¢¾ÊÅÚ»º¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©ÄÒÊª¶¨²ñ¤ÎÁ¾²æ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÄÒÊª¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ç¤Ï¿©¤ï¤º·ù¤¤¤â¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¼é¸ýÄÒ¤äÆàÎÉÄÒ¤Îµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÊÛÅö¤òºî¤ê¡¢Í½ÌóÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÒÊª¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³«¤±¤Æ¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊÛÅö¤Ç¼é¸ýÄÒ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£