BE:FIRSTが、グループ初となるアコースティックライブ『MTV Unplugged: BE:FIRST』を3月3日に神奈川 ぴあアリーナMMにて開催する。

『MTV Unplugged』は、世界中のトップアーティストが出演するアコースティックライブ企画。1989年にニューヨークで初めて実施されて以来、エリック・クラプトン、マライア・キャリー、ニルヴァーナ、オアシス、ケイティ・ペリー、トニー・ベネット＆レディー・ガガ、BTSなど、100組を超えるアーティストが出演。日本でもこれまでに、宇多田ヒカル、平井堅、幾田りら、SixTONESなどが出演し、普段のライブとは一味違うパフォーマンスを披露してきた。

本公演は、同企画において国内最大動員を予定している。チケットは、BE:FIRSTのファンクラブ『BESTY』会員抽選先行が1月14日23時59分まで受付中。詳細はライブ特設サイトにて。

・BE:FIRST MANATO コメント

今回はMTV Unpluggedに出演させていただくということで、アコースティックライブのスタイルでパフォーマンス出来るのでBE:FIRSTの新しい一面を皆さんに届けられるのかなと思っています！

2026年はダンス&ボーカルグループとしてアクションを起こしてさらに加速させるようなライブをお届けします。

（文＝リアルサウンド編集部）