１０日は低気圧が急速に発達しながら日本海を北東へ進み、その後１１日から１２日頃にかけて日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みです。北日本から西日本では暴風や暴風雪、高波に、北日本では大雪による交通障害に警戒してください。

［気象概況］

１０日は、朝鮮半島付近の低気圧が急速に発達しながら日本海北部に進む見込みです。その後１１日から１２日頃にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となり強い寒気が流れ込むでしょう。このため、北日本から西日本の広い範囲で１０日から１２日頃にかけて、大荒れや大しけ、大雪となる所がある見込みです。





［風の予想］北日本から西日本にかけて、非常に強い風が吹き、暴風や暴風雪となる所があるでしょう。１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）北陸地方 ２３メートル （３５メートル）近畿地方 ２０メートル （３０メートル）中国地方 ２３メートル （３５メートル）九州北部地方 ２０メートル （３０メートル）１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）北海道地方 ２０メートル （３５メートル）東北地方 ２３メートル （３５メートル）関東甲信地方 ２０メートル （３０メートル）北陸地方 ２３メートル （３５メートル）近畿地方 ２０メートル （３０メートル）中国地方 ２３メートル （３５メートル）九州北部地方 ２０メートル （３０メートル）その後も１２日頃にかけて、非常に強い風が吹き、暴風や暴風雪となる所がある見込みです。［波の予想］北日本から西日本の日本海側では、大しけとなる所があるでしょう。１０日に予想される波の高さ北海道地方 ５メートル東北地方 ５メートル北陸地方 ６メートル近畿地方 ５メートル中国地方 ６メートル１１日に予想される波の高さ北海道地方 ６メートル東北地方 ６メートル関東甲信地方 ５メートル北陸地方 ７メートル近畿地方 ６メートル中国地方 ６メートル九州北部地方 ５メートルその後も１２日頃にかけて、大しけとなる所がある見込みです。

［雪の予想］



北日本から西日本の日本海側を中心に、大雪となる所があるでしょう。

１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ

東北地方 １００センチ

関東甲信地方 ５０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ７０センチ

近畿地方 ７０センチ

中国地方 ５０センチ

四国地方 ２０センチ

その後も１２日頃にかけて、さらに降雪量が増える所があるでしょう。



［防災事項］

北日本から西日本では暴風や暴風雪、高波に、北日本では大雪による交通障害に警戒してください。