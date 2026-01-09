職場で配りたい「宮崎県のお土産」ランキング！ 2位「宮崎マンゴーラングドシャ」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「宮崎県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：宮崎マンゴーラングドシャ（南寿製菓）／48票2位は「宮崎マンゴーラングドシャ（南寿製菓）」でした。宮崎県産マンゴーを生地に練り込み、濃厚なマンゴーチョコレートをサンドしたお菓子です。サクサクとした食感と口いっぱいに広がるマンゴーの香りが特徴。アンケートでは、宮崎の名産であるマンゴーの風味を手軽に味わえる点や、個包装で常温保存ができ、枚数も多いため職場へのばらまきに適している点が評価されました。
回答者からは「宮崎と言えばマンゴーです。マンゴーのおいしさが詰まったお菓子です」（60代女性／滋賀県）、「南国らしさがありつつ、クッキータイプで食べやすいのが魅力」（30代女性／秋田県）、「マンゴーの味がしっかりとしていてそうで美味しそうだから」（40代女性／兵庫県）といった声が寄せられました。
1位：マンゴーゼリー（ユタカ商会）／65票1位は「マンゴーゼリー（ユタカ商会）」でした。宮崎県産のマンゴーピューレを使った、ぜいたくな味わいのゼリーです。さっぱりとした味わいとトロピカルな風味が楽しめ、冷やして食べると一層おいしさが引き立ちます。アンケートでは、「宮崎＝マンゴー」というイメージが強く、高級フルーツの味わいを手軽に楽しめる点や、女性や幅広い層に喜ばれる爽やかなデザートとして支持されました。
回答者からは「マンゴーが有名だと思うから」（30代女性／新潟県）、「とても爽やかで、甘くて、おいしいから」（40代女性／愛媛県）、「宮崎名産のマンゴーを使ったゼリーで、夏でも冷やして楽しめる」（10代回答しない／神奈川県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)