timelesz原嘉孝（30）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ジュニア時代、同じグループだったSnow Man目黒蓮との交流について話した。

原は、Netflixの配信オーディション企画「timelesz project」に参加して約1万9000組の中を勝ち抜いてtimeleszのメンバー入りをした。舞台を中心に芸能活動をしていた原に、MCハライチ岩井勇気が「歌、踊りとかはけっこう離れていたの？」と質問。原は「舞台でミュージカルをやるぐらいでしたね」と答えた。

MCハライチ澤部佑から「グループに入っていたこともあったんだよね」と聞かれて原は「そうなんですよ、宇宙six、っていうジュニアの時に組んでいた。Snow Manの目黒とかと一緒に…それも解散になってしまって」と説明。

澤部から「目黒くんとかにも報告はしていたんですか？」と問われて、原は「目黒が、オーディション中にオーディションに出てくれて応援メッセージをくれたりとか、僕は同期というのもあって、受かっても、報告しなかったんです、最初。2月5日にメンバー入りが決まっていたんですけど、発表が2月15日だったんですよ。10日間ディレイ期間（遅延期間）があって、誰にも話せないってなって『目黒だけには』と思って、前日の夜中…じゃない当日の朝に電話して『実は決まりました』っていうのを言ったら、電話のあっちから『グスグス』って聞こえて」と当時を振り返った。

MCハライチ澤部佑は「熱っ」と2人の関係性の濃さに感動していたが、MC神田愛花は「グスグス…グスグスってお味噌汁のことですか」と天然なボケで応じ、さらに「グスグス、って何よ？」と本当に分からないような反応を示した。原は「電話の向こうでカレーを作っていたんです」と天然ボケにボケ返しをした。 そして原は「本当に涙の…無言の時間が15秒ぐらいありました。はい、喜んでくれましたね」と話した。答え合わせのできた神田は「そうなんだー」と納得していた。