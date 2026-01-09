サッカー元日本代表の三浦知良選手(58)がJ3福島ユナイテッドFCへ期限付きで移籍が決まり、入団会見を行いました。

冒頭で三浦選手は「今回福島ユナイテッドFCに入団が決まり、とても興奮しています。またここでチャレンジし続けること、幸せに思います」とコメントしました。

入団の経緯について「まずJリーグで、J3でプレーできることは、自分自身JFLにいてチームが昇格しない限りJ（リーグ）の舞台には戻れないだろうなと思った中で、こういうオファーをいただきやはりJでプレーしてみたいという気持ちも膨らみましたし、福島ユナイテッドの関係者のみなさんの熱い気持ちだったりチームのコンセプト、やっているサッカーそして練習する環境、全てが他のチームよりも上回っていたっていうふうに自分で判断した。そこで決めました」と語りました。

5年ぶりのJリーグ復帰について「当然J2、J3いろいろな地域で試合ができるのはとても楽しみにしてますし、Jの舞台というのはまた違う舞台なので、いい緊張感をもっていい準備をして、しっかり整えて2月からの開幕に向けて本当にいい状態に持っていきたい」と意気込みました。