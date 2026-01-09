ウクライナ首都キーウでドローン攻撃にあった集合住宅＝9日/Valentyn Ogirenko/Reuters

（CNN）ロシアは8日夜、ウクライナに多数のミサイルを発射し、首都キーウで少なくとも4人が死亡した。同国西部のインフラ施設には弾道ミサイルが直撃した。ウクライナ当局が明らかにした。

今回の攻撃の数時間前には、ロシアが将来の和平合意の一環としてウクライナに展開される欧州部隊は「正当な軍事目標」になると改めて警告していた。また7日には米国がロシア船籍の石油タンカーを拿捕（だほ）していた。

当局によれば、西部リビウでは、複数の爆発と、重要インフラ施設に対する弾道ミサイル攻撃があった。

ウクライナ空軍は声明で、ミサイルは「弾道軌道に沿って時速約1万3000キロで移動していた」と発表。ミサイルの種類は部品を調査したうえで特定するという。

時速1万3000キロは音速の約10倍にあたる。これほどの速度を持つ数少ない飛しょう体の1つに準中距離弾道ミサイル「オレシュニク」がある。ロシアは2024年11月に初めてこのミサイルをウクライナに向けて発射した。

キーウにいるCNNの記者は、攻撃は午前0時ごろ、住宅建物に対する複数のドローン（無人機）攻撃から始まったと伝えた。

街灯がちらついた後、市内の広い範囲が停電に見舞われた。気温は零下5度まで冷え込んでいた。

キーウのクリチコ市長によると、この攻撃で4人が死亡、10人が負傷した。「重要インフラ」も損傷したという。

リビウへのミサイル攻撃を受け、死傷者に関する「情報はない」とサドビー市長はテレグラムに投稿。「市内の民間施設や住宅建物に被害はない」としている。

ロシアはここ数週間、ドローンやミサイルでウクライナのエネルギーインフラを攻撃し続けている。冬になると用いる常套（じょうとう）手段だ。こうした攻撃により、ウクライナ各地の数万人が凍える寒さの中、電力や暖房を失った。ゼレンスキー大統領は攻撃の目的は「混乱を生み、国民に心理的圧力をかけることだ」と非難している。