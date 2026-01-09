「ユ・クイズ ON THE BLOCK #315」

新しい年を迎え、元日より配信されたNetflixの超人気シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の最終話(シーズン5フィナーレ)が驚異的な視聴数を叩き出しているが、Netflix史上最も視聴された映画として、まさに2025年のエンタメ界を席巻したアニメ映画といえば、通称"ケデハン"こと「KPOPガールズ!デーモン・ハンターズ」だろう。

■2026年グラミー賞の主要部門にも選出！"ケデハン"を代表する世界的ヒット曲「Golden」の快挙

同作のOSTも、米国で最も権威のある音楽チャート・Billboardのメインチャートに加え、iTunesやSpotifyのグローバルチャートでも首位を連発するというジャンルの垣根を超えた社会現象に。世界最大級のK-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」でも、共同監督を務めたマギー・カンとクリス・アップルハンスが揃って出席し、声優を務めたアン・ヒョソプとBABYMONSTERメンバーによるカバーステージも大きな話題を呼んだ。

中でも最大のヒット曲「Golden」は、2月2日(月)(日本時間)に授賞式が行われる「第68回グラミー賞」の主要部門である年間最優秀楽曲を含む3部門にノミネートされるという快挙まで...。そして、この「Golden」を歌うHUNTR/X(ハントリックス)のリーダー、ルミの歌声を担当し、作曲も行っているのがEJAE(イジェ)だ。

■米人気番組「ザ・トゥナイト・ショー」に続いて、ビル・ゲイツやビリー・アイリッシュら世界的セレブも出演する韓国の国民的トークショーに出演したEJAEとは？

昨年10月には、アメリカを代表するトークショー番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」に出演し、「Golden」を生パフォーマンスするなど全米の注目を集めたEJAEは、同月、韓国でも国民的司会者ユ・ジェソクがMCを務める人気番組「ユ・クイズ ON THE BLOCK」に出演した。

同番組には、「ザ・トゥナイト・ショー」で交流したとEJAEが明かしたスカーレット・ヨハンソンをはじめ、ビル・ゲイツやビリー・アイリッシュといった世界的セレブも出演、さらにマギー・カン監督や、BLACKPINKのROSÉやJENNIEといった"リアル"なK-POPガールズたちも多数登場してきた韓国を代表するトークショー番組だ。

■練習生時代にはスタジオで気絶も...不遇だったEJAEを支えた、少女時代・ユリが贈った"金言"

まさに"ケデハン"によって人生が激変したEJAEは、もとはSM ENTERTAINMENTの練習生だったというキャリアの持ち主。番組でも、過酷な下積み時代から、境遇の変化のストレスから肺をやられ歌番組の直前で声が出なくなってしまったという秘話、「イカゲーム」の賞金ほどだという印税にまつわる話まで、一躍、時の人となった逆転エピソードの数々が赤裸々に明かされていく。

SUPER JUNIORや少女時代、SHINeeなどと重なる12年間に及ぶSM ENTERTAINMENTの練習生時代――誰よりも早く朝7時には練習スタジオに入り、誰よりも遅い夜11時に帰る日々を繰り返し、時にはスタジオで気絶したこともあったという。

そんな努力も虚しく仲間たちのデビューを見届け続ける練習生生活に2015年に終止符を打つと、失意からK-POPを時に恨んだりしながらも、ドン底から作曲家として再びSMにカムバック。Red Velvetの「Psycho」をはじめとする担当楽曲の制作裏話や、グラミー候補にまで上り詰めた世界的ヒット曲「Golden」の誕生秘話にもトークは及んだ。

かつて少女時代のユリからかけられたという言葉「あなたは努力家だから、必ず成功する」――まさにその言葉通り、世界的成功を収めたEJAE。番組で幼少期の自分に顔向けできなかったとことを涙ながらに語る様子からは、そんな夢破れた経験があったからこそ、切実な想いを歌った「Golden」が世界中の人たちの胸を打ったのだと納得させられることだろう。

