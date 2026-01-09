Hey! Say! JUMP伊野尾慧「ガウディ展」一緒に行きたいメンバー明かす「1番はしゃいでくれそうだからです」
【モデルプレス＝2026/01/09】Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が1月9日、東京・寺田倉庫G1ビルで開催された「ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展」取材会に出席。一緒に同展を訪れたいメンバーを明かした。
【写真】JUMP伊野尾慧、雰囲気ガラリの新ヘアで取材会登場
1月10日から3月15日の会期で開催される本展で公式アンバサダー・展示ナビゲーターを務める伊野尾。同展を訪れてほしいHey! Say! JUMPのメンバーを聞かれると「みんな来てほしいですよ。でも、実際にサグラダ・ファミリアを見たことがある薮宏太と有岡大貴はちょっと来てほしいなっていう気持ちはありますね。実際に見たものと展示のものを比較してどんな風に思うか」と回答。さらに「他のメンバーでも、建築に詳しくなかったりするメンバーとかも、視覚的じゃなくて体験として楽しめる施設も多いので、知念（侑李）なんかも楽しめるんじゃないかなと思います」と続けた。
そして、一緒に同展を訪れたいメンバーを尋ねられると「高木（高木雄也※「高」は正式には「はしごだか」）ですかね。1番はしゃいでくれそうだからです（笑）」とにっこり。「誰よりも高木がはしゃぐと思います」「逆さ吊り模型なんかも、建築を知らない人も、視覚的に紐を吊るすことによってそれがデザインになったりとかするので、そういうのを夢中になってやっている姿が想像できます」と同展を楽しむ高木の姿を思い浮かべた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】JUMP伊野尾慧、雰囲気ガラリの新ヘアで取材会登場
◆伊野尾慧「ガウディ展」訪れてほしいメンバーは？
1月10日から3月15日の会期で開催される本展で公式アンバサダー・展示ナビゲーターを務める伊野尾。同展を訪れてほしいHey! Say! JUMPのメンバーを聞かれると「みんな来てほしいですよ。でも、実際にサグラダ・ファミリアを見たことがある薮宏太と有岡大貴はちょっと来てほしいなっていう気持ちはありますね。実際に見たものと展示のものを比較してどんな風に思うか」と回答。さらに「他のメンバーでも、建築に詳しくなかったりするメンバーとかも、視覚的じゃなくて体験として楽しめる施設も多いので、知念（侑李）なんかも楽しめるんじゃないかなと思います」と続けた。
◆伊野尾慧、一緒に訪れたいメンバー
そして、一緒に同展を訪れたいメンバーを尋ねられると「高木（高木雄也※「高」は正式には「はしごだか」）ですかね。1番はしゃいでくれそうだからです（笑）」とにっこり。「誰よりも高木がはしゃぐと思います」「逆さ吊り模型なんかも、建築を知らない人も、視覚的に紐を吊るすことによってそれがデザインになったりとかするので、そういうのを夢中になってやっている姿が想像できます」と同展を楽しむ高木の姿を思い浮かべた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】