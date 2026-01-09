沖縄油そば「880円」が「550円」で食べられる　「油そば専門店」がキャンペーン開催

沖縄そばを使った油そば専門店「沖縄油そば王朝」 が、2026年1月10日（土）、沖縄県那覇市にグランドオープンする。それを記念し、今回、通常価格880円の「沖縄油そば」を、550円で提供するキャンペーンを開催する。場所は、国際通りから近い、那覇市のうれんプラザ内にある。

「沖縄油そば王朝」で使用する麺は、こだわりの製麺所から取り寄せた沖縄そば。もちっとした食感とコシは、寝かし醤油ダレによく絡むため、タレ・油・具材を混ぜれば混ぜるほど、旨みが広がる。

また、「沖縄油そば王朝」のもう一つの主役が、炭火で焼き上げたチャーシュー。一般的なスライス肉ではなく、大きな塊のまま豪快に焼き、一口サイズに切ってのせるスタイルで提供。炭火の香ばしさをまとわせながら火入れしているため、ほろほろと崩れるほど柔らかいという。

沖縄油そば（並盛り）を550円で提供のイベント開催

〈グランドオープン記念イベントを開催〉

グランドオープン当日の2026年1月10日（土）は、オープン記念イベントとして「先着300名限定」に沖縄油そば（並盛り）を550円で提供する。

・イベント開始

9:00〜（営業時間 9:00〜17:00）

※食材がなくなり次第終了

〈沖縄油そば王朝・通常メニューと店舗情報〉

価格は880円から。

サイズは並盛り／大盛り／特盛 の3段階を用意している。

・沖縄油そば（880円）

・温玉油そば（1,050円）

・麻辣油そば（990円）

・肉油そば（1,200円）

・王朝油そば（1,500円）

※すべての油そばでニンニク・背脂マシは無料。

各テーブルには、自家製きび酢、刻み赤玉ねぎをはじめとした6種類以上の調味料を無料で常備。また、ルイボスティー・さんぴん茶などの日替わり茶も無料提供。

6種類以上の調味料を無料で常備

■ 店舗概要

・店名

沖縄油そば王朝

・グランドオープン日

2026年1月10日（土）

・所在地

沖縄県那覇市樋川2−3−1のうれんプラザ107−2

・駐車場

のうれんプラザ駐車場

・営業時間

9:00〜17:00(L.O. 16:30)

・定休日

不定休

那覇市のうれんプラザ内にオープン