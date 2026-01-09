沖縄油そば「880円」が「550円」で食べられる 「油そば専門店」がキャンペーン開催
沖縄そばを使った油そば専門店「沖縄油そば王朝」 が、2026年1月10日（土）、沖縄県那覇市にグランドオープンする。それを記念し、今回、通常価格880円の「沖縄油そば」を、550円で提供するキャンペーンを開催する。場所は、国際通りから近い、那覇市のうれんプラザ内にある。
「沖縄油そば王朝」で使用する麺は、こだわりの製麺所から取り寄せた沖縄そば。もちっとした食感とコシは、寝かし醤油ダレによく絡むため、タレ・油・具材を混ぜれば混ぜるほど、旨みが広がる。
また、「沖縄油そば王朝」のもう一つの主役が、炭火で焼き上げたチャーシュー。一般的なスライス肉ではなく、大きな塊のまま豪快に焼き、一口サイズに切ってのせるスタイルで提供。炭火の香ばしさをまとわせながら火入れしているため、ほろほろと崩れるほど柔らかいという。
沖縄油そば（並盛り）を550円で提供のイベント開催〈グランドオープン記念イベントを開催〉
グランドオープン当日の2026年1月10日（土）は、オープン記念イベントとして「先着300名限定」に沖縄油そば（並盛り）を550円で提供する。
・イベント開始
9:00〜（営業時間 9:00〜17:00）
※食材がなくなり次第終了
価格は880円から。
サイズは並盛り／大盛り／特盛 の3段階を用意している。
・沖縄油そば（880円）
・温玉油そば（1,050円）
・麻辣油そば（990円）
・肉油そば（1,200円）
・王朝油そば（1,500円）
※すべての油そばでニンニク・背脂マシは無料。
各テーブルには、自家製きび酢、刻み赤玉ねぎをはじめとした6種類以上の調味料を無料で常備。また、ルイボスティー・さんぴん茶などの日替わり茶も無料提供。
6種類以上の調味料を無料で常備
■ 店舗概要
・店名
沖縄油そば王朝
・グランドオープン日
2026年1月10日（土）
・所在地
沖縄県那覇市樋川2−3−1のうれんプラザ107−2
・駐車場
のうれんプラザ駐車場
・営業時間
9:00〜17:00(L.O. 16:30)
・定休日
不定休
那覇市のうれんプラザ内にオープン