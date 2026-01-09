テレビ朝日系「プロ野球史上最強ってナンだ！？」が４日に放送され、ウッチャンナンチャン・南原清隆がＭＣを務めた。

野球大好き有名人たちが集まり「○○年のウチが史上最強！」と推しチームの歴史や愛を語りあう。

野球界のレジェンド・落合博満氏がＶＴＲ出演。現役時代にプロ野球史上唯一となる三冠王３回、首位打者５回、本塁打王５回、打点王５回、ＭＶＰ２回、ベストナイン１０回と輝かしすぎる経歴を誇り、引退後は中日の監督も務めた落合氏が、１９７７年の阪急ブレーブスを「史上最強チーム」に指名した。

落合氏は「福本（豊）さんが塁に出たら、これは絶対に二塁に行かれるもんだなっていうことで。覚悟はしていましたよね」と伝説の盗塁王・福本豊氏の存在感が際立っていたことを改めて述懐。

さらに「（福本氏が）盗塁でアウトになったのを見たことがない。防ぐ方からすると、どうやって防げばいいんだっていう…。強烈な印象がある。だから」と理由を説明した。

福本氏は１９７２年に１０６盗塁のシーズン最多記録。通算１０６５盗塁、三塁打１１５本はともに日本記録。７６年日本シリーズＭＶＰ。７０年から１３年連続盗塁王、最多安打４度。０２年野球殿堂入り。