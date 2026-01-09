ロッテは９日、チャリエル・ラドニー投手（２０）の育成契約での入団が決まったと発表した。背番号は「１３９」。昨季はドミニカアカデミーＤＳＬ（ドミニカサマーリーグ）でリリーフとして７試合に登板。０勝０敗、防御率６・９４だった。

球団を通じて「このたび千葉ロッテマリーンズの一員として迎えていただいたことを心から嬉しく、また光栄に思っています。このような機会をいただいた球団に感謝しています。私を信頼してくださった球団の皆さんの期待にしっかりと応えられるよう常に１００％の全力を尽くし、チームの勝利に貢献できるよう努力していきます」とコメントした。

また、昨季育成から支配下登録となったスティベン・アセベド外野手（２３）と育成契約を結んだことも発表した。背番号は「１４０」。「今年もマリーンズでプレーできる機会をもらえてうれしいです。早くチームメート、そしてファンの皆様と会いたいよ。育成からのスタートとなるけど、去年のように頑張って課題を一つ一つクリアしていい時期に支配下となり、一軍で活躍することを目指しているよ」とコメントした。

◆チャリエル・ラドニー（Ｃｈａｒｉｅｌ Ｒａｄｎｅｙ） ２００５年３月２７日生まれ。ドミニカ共和国出身。セントロエドゥカティーボ・ラディオ・サンタマリア・レオノールフェリス校、２２年からタンパベイ・レイズ傘下。身長１８３センチ、体重９０キロ。左投げ左打ち。背番号は「１３９」。