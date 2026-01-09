広島の堂林翔太内野手が９日、鹿児島県鹿児島市の烏帽子山最福寺で１０年連続１０回目の護摩行に臨んだ。勝利への思いを言葉に強くにじませ、１軍の戦力になることを誓った。

今年も会沢とともに約９０分にわたって、高さ最大２・５メートル、最高３００度にもなる火柱と約５０センチの距離で向き合った。「２０２６年が始まったなという、引き締まった思いです。とにかく１軍で活躍して、とにかく勝つということを頭に置いてやらせていただきました」と語った。

昨季は１軍で４４試合の出場に終わり、夏場以降はファーム調整が続いた。１７年目のシーズンに向けて、「とにかく１軍の舞台で戦力になって、勝つことを頭に置いて、今年１年間とにかく戦いたいと思います」と力を込めた。

昨年まで務めていた選手会長の座を島内に譲り、今季はより自らにフォーカスを当てて野球と向き合う。「昨年まで選手会長を２年間やらせてもらって、負けっぱなしの２年間でしたので」と悔しさをにじませつつ、「もう負けて得るものはないくらいの気持ちで今年はやらないと。勝って、みんなで喜びを分かち合いながら、みんなで成長していきたいなという気持ちを持っています」と力強かった。

広島は昨季、２年連続Ｂクラスの５位に終わった。新井政権４年目の今季は２０１８年以来８年ぶりのリーグ優勝を目指す。