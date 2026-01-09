＜義姉、シアワセお裾分け〜＞義母に転送すると「迷惑でしょ？」早く言えばヨカッタ…【第4話まんが】
私（ミナミ、34歳）は夫（タカヨシ、34歳）と娘（6歳）、息子（3歳）との4人暮らし。先月、夫の姉（義姉、ルリ、35歳）が女の子（姪、アイリ）を出産しました。すると義姉は特に親しいわけでもないのに、毎日のように姪の写真や動画を私にだけ送るようになったのです。義姉のLINEが負担になった私はあれこれ対策してみましたが、状況は変わりません。私はひとりでは対応しきれないと判断し、義姉から届くLINEをすべて夫に転送することにしました。
会社から帰宅した夫が開口一番に言いました。
夫はその場でアプリの存在を伝えましたが、義姉から「面倒だからいい」と一蹴されたそうです。
私は、思いきって義母にも義姉からの写真と動画を、すべて転送してみることにしました。
送り終わると、義母から電話がかかってきました。義母はその写真の量に驚いていました。それもそのはず、全部で100枚以上あったのですから……。
今思えば、もっと早くこうして義母に相談してみればよかったのかもしれません。私の現状を知った義母が、義姉に連絡してくれることになりました。
義実家のグループLINEで義母と夫に非難された義姉ですが、何が悪いのかわかっていないような様子です。
義母と夫が義姉を諭してくれたので、私は少し気持ちがラクになりましたが、義姉はヘソを曲げてしまったようでした。すると、義兄（ハジメ）が夫と私とのグループLINEをつくり、謝罪のメッセージを送ってきてくれました。きっと義姉のことを考えて、義実家のグループLINEで言うのを避けたのでしょう。
夫も義姉からの大量の写真と動画に驚いていました。
そして私が義母にも姪の写真や動画を転送すると、義母は「ミナミちゃんにだけ送るのはおかしい」と義姉に指摘。
夫も「相談なら素直に言えばいい」と参戦します。
義姉は「かわいいからお裾分けしただけ」と反論しましたが、最終的にヘソを曲げてしまいました。
その後、義姉から姪の写真や動画を送られてくることがなくなったので、ひと安心です。
義姉の私を見下すような言動にも気分が悪かったですが、そんな暇があるなら姪との時間をもっと大切にしてほしいと思いました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
