「部屋着に見えない」スウェットの着こなし術、ユニクロが8つのコツを紹介 “大人っぽく着る”コーディネート例も公開
ユニクロ（UNIQLO）の公式インスタグラムが9日までに更新され、スウェットを大人っぽく着こなす8つのポイントを紹介した。
【写真】「部屋着に見えない」ユニクロが紹介するスエット着こなしのコツ8つ＆コーデ例 ※2枚目から
スウェットといえば、着心地がいい一方でラフな印象が強く、大人になるにつれて着こなしが難しくなるアイテムの1つ。
投稿では「どうやって着る？」という問いかけとともに、「部屋着に見えない大人の着こなしを、お客様の声とともにご紹介します！」と伝え、スウェットを上手に着こなす8つのポイントを以下のように説明した。
（1） 同色のセットアップには、白Tをレイヤードするのがコツ♪
（2） ラフなトップスをきれいめなボトムスで締めて、メリハリを
（3） 襟付きトップスときれいめ靴合わせで、きちんと感◎
（4） あえてのシャツ合わせできれいめカジュアルに格上げ
（5） 上下スウェットでも色味とシルエットを変えてメリハリを◎
（6） アウターの下に着込んで、レイヤーコーデのアクセントに！
（7） ジャケット合わせでカジュアルダウン＆コーデのアクセントに
（8） きちんとアイテムと合わせて抜け感を演出♪
ポイントとともに、パーカーやパンツ、シャツなど、さまざまなスウェットアイテムを用いた8つのコーディネート例も写真で紹介。普段のコーデにも取り入れやすいコツが並ぶ内容となっている。
