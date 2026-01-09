スエットは着心地がいい一方でラフな印象が強く、大人になるにつれて着こなしが難しい！　※写真はイメージ

　ユニクロ（UNIQLO）の公式インスタグラムが9日までに更新され、スウェットを大人っぽく着こなす8つのポイントを紹介した。

【写真】「部屋着に見えない」ユニクロが紹介するスエット着こなしのコツ8つ＆コーデ例　※2枚目から

　スウェットといえば、着心地がいい一方でラフな印象が強く、大人になるにつれて着こなしが難しくなるアイテムの1つ。

　投稿では「どうやって着る？」という問いかけとともに、「部屋着に見えない大人の着こなしを、お客様の声とともにご紹介します！」と伝え、スウェットを上手に着こなす8つのポイントを以下のように説明した。

（1）　同色のセットアップには、白Tをレイヤードするのがコツ♪
（2）　ラフなトップスをきれいめなボトムスで締めて、メリハリを
（3）　襟付きトップスときれいめ靴合わせで、きちんと感◎
（4）　あえてのシャツ合わせできれいめカジュアルに格上げ
（5）　上下スウェットでも色味とシルエットを変えてメリハリを◎
（6）　アウターの下に着込んで、レイヤーコーデのアクセントに！
（7）　ジャケット合わせでカジュアルダウン＆コーデのアクセントに
（8）　きちんとアイテムと合わせて抜け感を演出♪

　ポイントとともに、パーカーやパンツ、シャツなど、さまざまなスウェットアイテムを用いた8つのコーディネート例も写真で紹介。普段のコーデにも取り入れやすいコツが並ぶ内容となっている。