SKE48の公式サイトが9日に更新され、活動自粛中の中坂美祐が13日に行われる「二十歳のつどい劇場イベント」に参加しないことが発表された。

同サイトでは「2026年 SKE48 二十歳のつどい劇場イベント中坂美祐不参加のお知らせ」とし、「中坂美祐の活動自粛に伴いまして、2026年 SKE48 二十歳のつどい劇場イベントも不参加となります」とイベントに参加しないことを発表。「ご案内後の変更となります事、お詫び申し上げます」と謝罪した。

なお、同イベントの参加者は倉島杏実、耼原椿、雲井紗菜、大村杏、河村優愛、福原心春の6人となる。

中坂を巡っては、マネジャーを担当していたスタッフと業務の範疇（はんちゅう）を超える連絡が行われており、不適切なやり取りが含まれていたことが発覚したため、8日に当面の間、活動を自粛することが発表されていた。当該スタッフは懲戒処分となった。

中坂は2005年6月11日生まれ、愛知県名古屋市出身で2018年にSKE48の9期生オーディションに合格。21年2月発売の27枚目シングル「恋落ちフラグ」で、シングル表題曲選抜メンバーに初選出された。