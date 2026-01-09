落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分） 1月9日の放送は、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、気になるニュースについてトークを繰り広げた。

水谷「さあ、一蔵さんが気になるニュースは何でしょうか？」

一蔵「産経新聞の記事で、『ネコの腎臓病新薬、早ければ年内にも実用化へ 治験終了、4月には国に承認申請』というニュースです。僕も水谷さんも猫派でね」

水谷「猫派です」

一蔵「うちの猫は今12歳かな？ もう定期的に病院行ってて、腎臓が半分ぐらい機能してない」

水谷「ええっ、そうなの？」

一蔵「それと上手く付き合っていきましょうって言ってて、この記事読んだら画期的な薬が年内に出ると発表されて、もう、それだけで嬉しいって思ったんで取り上げさせてもらいました。正直言っときますけど、うちは猫がいなかったら100パー離婚してますから（笑）」

水谷「うちも」

一蔵「（笑）やめろ！ きのう、かみさんとちょっと喋ってたんですけど、逆に言うとこれで30歳ぐらいまで生きるかもしれない。ってなると飼う方にも、ちゃんと責任感を持ちなさいよと絶対言っときたい。長生きする分、ちゃんと最後まで看取ってあげなきゃダメですよの覚悟をしなさいって」

水谷「猫は“かすがい”ですから、本当に感謝しかありませんよ」

一蔵「子はかすがいみたいな。落語の『子別れ』みたいなこと言うんじゃないよ」

水谷「ありがたいです」

――中略――

一蔵「最後いきますよ！ 食品産業新聞の記事で『総重量1キロ越えの極盛りメニュー麺2玉まで料金同じスタミナ回復飯4商品をすた丼屋で販売』！」

水谷「どういうこと？」

一蔵「油そばとどんぶりの新メニューです。油そばの方は、豚カルビ50g！ 牛カルビ50gが乗っかって！ 2玉までおかわり無料ですから！ なんですか、その興味ないみたいな感じ」

水谷「…」

一蔵「で、すた丼の方は、豚カルビ100g！ 牛カルビ100g！ そしてバターがドーンと乗って！ これで新春の疲れを、みんなでスタミナつけて行きましょうよ！」

水谷「痩せないわ！ これは痩せないよ」

一蔵「どんどん、食べていこうということです！」