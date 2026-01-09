上白石萌歌「今日でお仕事をはじめて丸15年となりました」ファンに感謝の言葉

女優の上白石萌歌（25歳）が1月9日、自身のX（Twitter）を更新。「今日でお仕事をはじめて丸15年となりました」とデビュー15年の区切りを報告し、ファンに感謝の言葉をつづった。



上白石はこの日、「おはようございます 15年前の1月9日は東宝シンデレラオーディションの授賞式で、今日でお仕事をはじめて丸15年となりました」と、上白石にとっての記念日であることを報告。続けて「当時10歳、みぎもひだりも分からない子犬のようなわたしを、たくさんの方々が導いてくださりいまがあります」とつづる。



そして「大変なことも、踏ん張らなくてはいけないときも、ひっくり返るようなこともたくさんあったけど、そのすべてが煌めいて、宝のようにかんじます。なんらかの形で知ってくださり、愛を送ってくれるみなさま、ほんとうにありがとう」と感謝をつづった。



最後は「これからも少しでも恩返しができるように、一歩一歩努力していこうと思います」と決意を新たにしている。