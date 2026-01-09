日本時間午後１０時半に１２月の米雇用統計が発表される。失業率の大方の予想が４．５％、非農業部門雇用者数の大方の予想が７万人増となっており、失業率が前月の４．６％から低下、非農業部門雇用者数の伸びが前月の６万４０００人増から加速するとみられている。７日に１２月のＡＤＰ雇用統計が発表されており、民間雇用者数は予想を下回っていた。１２月の米雇用統計も予想より悪い結果になれば、ドルが売られる可能性がある。



また、日本時間午後１０時半には１０月の米住宅着工件数、同１０日午前０時には１月の米ミシガン大学消費者信頼感指数速報値も発表される。１０月の米住宅着工件数は、大方の予想が年換算１３３万戸となっており、米連邦政府機関閉鎖前に発表された８月の同１３０万７０００戸を上回ると見込まれ、１月の米ミシガン大学消費者信頼感速報値は、大方の予想が５３．５となっており、前月の５２．９を上回り、２カ月続けて上昇するとみられている。



