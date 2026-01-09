Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õµ¡ÍøÍÑ¼Ô¿ô¡¢Îß·×5²¯¿ÍÆÍÇË
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î9Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ç¹Ò¶õµ¡¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï2025Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÎß·×5²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¡Ö¹Ò¶õ¿Í¸ý¡×¤òÍ¤¹¤ë¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÌ±ÍÑ¹Ò¶õ¶É¤ÎÁ×»ÖÍ¦¡Ê¤½¤¦¡¦¤·¤æ¤¦¡Ë¶ÉÄ¹¤¬6Æü¡¢¡Ö2026Ç¯Á´¹ñÌ±´Ö¹Ò¶õ¶ÈÌ³²ñµÄ¡×¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÌ±´Ö¹Ò¶õ¶È¤ÏÎ¹µÒ¡¦²ßÊª¤È¤â¤ËÂç¤¤¯³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯¤ÎÎ¹µÒ¿ô¤Ï19Ç¯Èæ16.7¡óÁý¡¢²ßÊªÍ¢Á÷ÎÌ¤Ï35.1¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¹µÒ¤È²ßÊª¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Í¢Á÷¥È¥ó¥¥í¤Ï26.9¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£Áí¹ç¸òÄÌÂÎ·Ï¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ÏÍ¢Á÷¿Í¥¥í¤Ç39¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢19Ç¯¤«¤é6¥Ý¥¤¥ó¥È³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Ì±´Ö¹Ò¶õ¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÂè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2021¡Á25Ç¯¡Ë´ü´ÖÃæ¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤¬Âç¤¤¯³ÈÂç¤·¤¿¡£¸ÇÄê»ñ»ºÅê»ñ¤ÏÎß·×6300²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢³êÁöÏ©49ËÜ¡¢Ãóµ¡¥¹¥Ý¥Ã¥È2232¥«½ê¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ëÌÌÀÑ682Ëü7400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¿·¤¿¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡£Í¢Á÷¶õ¹Á¤ÎÁí¿ô¤Ï270¥«½ê¤È¤Ê¤ê¡¢Í¢Á÷µ¡¤ÎÊÝÍÎÌ¤Ï671µ¡Áý¤¨¤Æ4574µ¡¤ËÃ£¤·¤¿¡£¼çÍ×¹ÒÏ©10ËÜ¤ÈÊä´°¹ÒÏ©3ËÜ¤«¤é¤Ê¤ë´ð´´¹ÒÏ©¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â¤Û¤Ü·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¹ñ»ºÂç·¿Î¹µÒµ¡¡ÖC919¡×¤äÂç·¿¿åÎ¦Î¾ÍÑµ¡¡ÖAG600¡×¤¬ÂÑ¶õ¾ÚÌÀ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¹ñ»ºÍ¢Á÷µ¡¤ÎÊÝÍÎÌ¤Ï220µ¡¤ËÁý²Ã¤·¡¢¹Ò¶õ¸òÄÌ´ÉÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊATC¡Ë¤Î¿·µ¬¼çÍ×ÀßÈ÷¤Î¹ñ»º²½Î¨¤Ï96¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖËÌÅÍ¡×¤â¡¢Ì±´Ö¹Ò¶õÊ¬Ìî¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£