活動自粛のSKE48・中坂美祐、二十歳のつどい劇場イベントも不参加
アイドルグループ・SKE48は9日、公式サイトを更新。8日活動自粛が発表されたTeam Eの中坂美祐が、13日に行われる二十歳のつどい劇場イベントを不参加となることが発表された。
【写真】腹チラコーデで笑顔を見せる中坂美祐
サイトでは「中坂美祐の活動自粛に伴いまして、2026年 SKE48 二十歳のつどい劇場イベントも不参加となります。ご案内後の変更となります事、お詫び申し上げます」と伝えられた。
同サイトでは8日、「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたしました」と報告。「本件状況を受けまして、当該スタッフは社内規程に基づき懲戒処分といたしました」と対応を発表し、中坂についても「協議の結果、本日（1月8日）より当面の間活動を自粛することといたしました」と公表していた。
中坂は、2005年6月11日生まれ、愛知県出身。18年12月にグループ加入。キャッチフレーズは「私を(me)あなたは(you)好きになるー(みゆー) SKE48にやって来た元気娘！」。
