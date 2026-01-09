経団連の筒井義信会長は９日、東京都内で赤沢経済産業相と懇談した。

経団連側は中国の対日輸出規制などを念頭に、他国の経済的圧力が日本経済に与える影響について懸念を伝えた。

懇談会には筒井氏や赤沢氏のほか、経団連と経産省それぞれの幹部らも出席した。冒頭のあいさつ以外は非公開で行われた。

経団連によると、非公開の意見交換では、イノベーション（技術革新）やＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）戦略、通商政策など五つのテーマを中心に議論を交わした。通商政策を巡っては、経団連幹部が中国への直接的な言及を避けつつ、「輸出管理など国際的に自国優先や経済的威圧行為が増えている」と指摘した。経産省側は「威圧手段を用いる国に対してはルールの順守を働きかけ、毅然（きぜん）とした対応を継続していく」と応じたという。

今年の春闘について、筒井氏は冒頭のあいさつで「潜在成長力を高めることが重要で、今後も賃金引き上げのさらなる定着に取り組む」と述べ、会員企業に対して継続的な賃上げを求める方針を示した。赤沢氏は「賃上げの定着はデフレマインドの払拭（ふっしょく）にもつながる」と歓迎した。