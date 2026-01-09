元ＢｉＳＨのハシヤスメ・アツコが８日、テレビ朝日系「上田ちゃんネル」で、「とにかく目立ちたかった」ために行った荒技を明かした。

この日は元アイドルたちが、アイドル時代の黒歴史を川柳で呼ぶ企画を放送。ハシヤスメは「とにかく目立ちたくて仕方がなかったので、こんなことやってた」として「ジャスティンよ 見なくていいから いいねくれ」と川柳を読み上げた。

ハシヤスメは１９年にソロ曲を出したが「そのときに、とにかく見つかりたくて仕方がなくて、ジャスティン・ビーバーにリプを送りまくってた」といい、スタジオはびっくり。インタビューでもジャスティン・ビーバーに見つかりたいと話しており、その理由として「私が見つかって、ＢｉＳＨを世界に連れていくと言っていた。でもマジな話、１人だけでもいいから行きたかった」と苦笑いで振り返った。

これには、ピコ太郎をジャスティン・ビーバーに見つけてもらった古坂大魔王は「１日１０万人ぐらいから殺害予告が来るらしいよ」といい、ハシヤスメはびっくり。「世界一殺害予告食らってるアーティストだから、ＤＭとかリプなんて全く見ない」と古坂が言うと、上田晋也も「それはなかなか届かんわな」としみじみだ。

ハシヤスメは「逆に言うと、１０万、２０万ぐらい送ったら見てもらえる可能性が？」と言うも、古坂は「でも１万ぐらいでブロックだと思うよ」と笑わせていた。