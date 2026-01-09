ボタン1つで毎日の食卓をおいしくラクにしてくれる「調理家電」【レタスクラブ時短調理大賞2025】
【画像で見る】煮物やカレーはもちろん、蒸し物、麺類までお任せ！「ヘルシオ ホットクック」
今年もやってまいりました！レタスクラブ「時短調理大賞」。 今回は、「忙しい毎日でも、家族においしい料理を作りたい」そんな願いを叶える調理家電大賞です。加減が難しい調理の仕上げは、家電にお任せ！ ボタン1つの簡単操作が魅力の1台を集めました。
またさまざまな時短調理アイテムの中でも、特に審査員たちが一推ししたいものをピックアップした「審査員特別賞」も必見です。
科学する料理研究家 さわけんシェフさん
料理を科学的に分析し、狙ったとおりの料理を作るレシピの達人。冷凍食品や調味料などの市販の食品、調理家電、キッチングッズにも精通している。
管理栄養士、防災食アドバイザー 今泉マユ子さん
オフィスRM 代表取締役。レトルトの女王、缶詰の達人とも呼ばれ、多数のメディアで活躍中。レシピ開発や、防災食アドバイザーとして全国で講演も。
冷凍食品マイスター、電子レンジ料理研究家 タケムラダイさん
20年以上にわたり冷凍食品を食べ続ける、筋金入りの冷凍食品マニア。電子レンジ調理をメインに、誰にでも作れる、手軽で簡単なレシピも考案している。
女優、家電アドバイザー 奈津子さん
芸能界イチ家電に詳しい女優で、難関の「家電アドバイザー」を保有。大量の家電に囲まれながら4歳息子を育児中。インスタグラム@natsuko_kaden
雑誌『レタスクラブ』読者 山田恵美子さん
夫と中学3年生の娘の3人家族。最近始めたコープ宅配のおかげで、買い物時間を短縮。調理時間30分で、おいしいものを作れるよう目指している。
雑誌『レタスクラブ』読者 竹中沙希さん
夫と高校3年生の息子の3人家族。家族みんな食べるのが大好きで、ごはんは毎日たくさん作るようにしている。パンやお菓子作りが趣味。
編集部 鈴出
おいしいもの探しに日々を費やしているといえるほど、食べることが大好き。最近は、常に進化し続け、クオリティの高い冷凍食品に注目している。
編集部 西條
食べることが大好きだけれど、ズボラなので、とにかく手軽にできる時短食品を日々チェック。1つあればおいしく味が決まる調味料を探すのが好き。
■3ステップで多彩なメニューを自動調理「ヘルシオ ホットクック」
KN-HW24H プレミアムホワイト 幅34.5×奥行き30.5×高さ25.6cm ￥65,000（編集部調べ）／シャープ
材料を入れてボタンを押せば、あとはお任せ。加熱の進行に合わせて、自動でかき混ぜることができるので、味がしっかりしみこみ、おいしく仕上がります。朝セットしておけば、予約調理で、帰宅時には熱々の料理が完成！
煮物やカレーはもちろん、炒め物、蒸し物、麺類までお任せできるのがすごい！ レシピ集があるのも助かります！ by 鈴出
■レンジとグリルを自動で切り替えて調理「エブリノ ES-GX26」
ホワイト 幅48.7×奥行き39.9×高さ37cm ￥60,860（編集部調べ）／象印マホービン
レンジとグリルの連携により、本格調理が可能。レンジとグリルを自動で切り替えて素早く調理できる「芯までレジグリ」機能や、買ってきた揚げ物を温め直すだけで、揚げたてのおいしさになる「揚げ物サクレジ」機能も搭載。
お総菜もおいしく温められます。下ごしらえした冷凍食品を調理できる「凍ったままレジグリ」も便利！ by 奈津子さん
■最高350℃のおいしい火加減で焼き上げる「石窯ドーム ER-D7000B」
グランブラック 幅49.8×奥行き39.9×高さ39.6cm ￥125,000（編集部調べ）／東芝ライフスタイル
高温で、パンもおかずも手軽に作れるオーブンレンジ。丸みを帯びた庫内と、角皿スリットの構造で、熱のムラを抑えて焼き上げます。好きな食材を並べるだけの「石窯おまかせ焼き」や、進化したセンサーで、温めも解凍も便利に。
パンを作るとき、焼きムラがなく、ふっくら焼き上がります。オーブン料理も火力が強いので調理しやすい！ by 竹中さん
■スムージーやスープもこれ1台で簡単！「オートクック ポット 1.0L」
材料をざっくり切って入れたら、ボタンを押すだけ。加熱、砕く、混ぜる、時間管理に至るまで、すべてお任せで調理。チタンコーティングの8枚刃で食材をパワフルに粉砕するので、ポタージュはなめらかに仕上がります。
予約機能がついているので、夜セットしておけば、忙しい朝も出来たてが味わえます。見た目もかわいい！ by 西條
■長期保存できて、備えておくと安心！「審査員特別賞」
さまざまな時短調理アイテムの中でも、特に審査員たちが一推ししたいものを、特別賞としてピックアップ！
■カットずみの食材と調味だれがセットで届く ミールキット「オイスター香る！細切豚肉のチンジャオロースー」
2〜3人前 ￥885／コープデリ
豚ロース肉とたけのこ、ピーマン、赤パプリカ、たれを冷蔵でお届け。買い出しや具材のカットがいらず、フライパンで火を通して、たれを混ぜ合わせるだけで、チンジャオロースーが完成。「たけのこまでついていて、手ごろなのに時短できて便利」 by 山田さん
■もしものときも温めずに食べられて安心！「まゆまゆHokkori 玄米ごはん ガパオライス、とりごはん、五目カレーごはん」
各180g ￥367（編集部調べ）／宮島醤油
今泉さん監修の、箱のまま温められる味つき玄米ごはん。日常や非常時にも役立つフェーズフリー認証を取得。「白米に比べて栄養価が高く、被災したときに不足しがちな食物繊維がとれます。かむことも大事なので、たけのこなどを入れて食感もよくしました」 by 今泉さん
■サラダやスープなど幅広いメニューに活躍「自然解凍で使える かんたん4種豆ミックス」
1kg ￥2,074（編集部調べ）／カゴメ
白いんげん豆、ひよこ豆、赤いんげん豆、いんげん豆をゆで、急速バラ凍結してミックス。「自然解凍で使えるので、サラダのかさ増しや栄養プラスに便利。スープを作るときはそのまま鍋に。煮込んでも豆が崩れにくいのもいい」 by竹中さん
※業務用商品のため、一般のスーパーでは基本的に取り扱いがありません。一部の業務用スーパーやオンライン販売を通じてご購入いただける場合があります。
■チルド温度約 2℃で食品がおいしいまま長もち「まるごとチルド」日立冷蔵庫 R‐HXCC62X
クリスタルミラー 617L 幅68.5×奥行き73.8× 高さ187.5cm ￥382,800（編集部調べ）／日立
冷蔵室全段をチルド保存できる機能。約2℃の低温で、食品の菌の繁殖と、乾燥や変色を抑えます。「冷蔵室が優秀だとまとめ買いがしやすく、残った食材も冷凍せずに使えるので、買い物がより自由になり、時短ができます」 byさわけんシェフさん
キッチンに立つ時間をぐっと短縮してくれる調理家電は、栄養も味も妥協しない食卓づくりをサポートしてくれる頼れる味方です！
