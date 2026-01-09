「真の輝きを放った」同点弾をアシスト！新体制初戦の久保建英にソシエダ番記者が賛辞「タケの課題として多くの人が指摘してきたことが…この日は違った」【現地発】
レイナルド・ドゥヌエは、レアル・ソシエダの歴史に深い足跡を残した指揮官の一人だ。無名の存在として着任し、キャリア最大のチャンスに飢えていたその姿は、今回のペッレグリーノ・マタラッツォと重なる。
2002-03シーズン、あと一歩でラ・リーガ制覇という奇跡に迫ったフランス人指揮官は、呪文のように「Vitesse（速さ）」という言葉を繰り返した。１タッチ、２タッチでボールを動かし、停滞を極端に嫌った彼のスタイルは、走ること以上に「ボールを速く移動させること」に心血を注いでいた。
多くのファンは、なぜ今ソシエダがマタラッツォを選んだのか困惑している。その答えは、プレミアリーグでその手腕を高く評価されているアンドニ・イラオラの言葉にあるかもしれない。ボーンマスの指揮官は、選手・指導者としてマタラッツォがキャリアを築いたドイツサッカーをこう評している。
「私はドイツのサッカーが大好きだ。いち観客として見ていても、常に『何かが起きる』というワクワク感を与えてくれる。そこでは全員が攻守に役割を担う。アタッカーは守備の第一線としてプレスをかけ、CBは機を見てボールを持ち上がり、最終ラインを統率する。フットボールのあらゆる要素が凝縮された、極めて戦略的なスタイルだと思う」
懸念がないわけではない。ラ・リーガでの経験不足というリスクに加え、何より問われるのは「今のソシエダに彼の理想を体現できる駒が揃っているか」だ。とりわけ、スペースを突く圧倒的なスピードを持った選手が欠けている現状は、彼が志向するサッカーの実現を阻む大きな壁となるだろう。
しかし、マタラッツォはサン・セバスティアンにうまく着地したようだ。持ち前の人間性でチームに溶け込み、新たな手法を導入した。主力数名を欠いたアトレティコ戦での初陣は、希望に満ちていた。これまでの「遅すぎて予測可能」だった退屈なパス回しを脱却し、高い位置で奪うやいなや、稲妻のように敵陣へ襲いかかった。
タケ・クボ（久保建英）、ゴンサロ・ゲデス、ブライス・メンデス、ミケル・オジャルサバルといった質の高い攻撃陣が本領を発揮した時、ソシエダはどんな強豪とも渡り合える。かつてドゥヌエが求めたパススピードと、現代的な「全員攻撃・全員守備」の融合。この大胆な招聘は、ソシエダに新たな活力をもたらすかもしれない。
マタラッツォ監督がタケに用意した役割は、基本的には前任者たちと大きく変わるものではなかった。右サイドに張り、そこからドリブルやシュートに持ち込む形だ。しかし、この試合で際立っていたのは、そこに至る「配球のアプローチ」の変化だった。
タケの課題として多くの人が指摘してきたこと――それは足元でボールを受けすぎる傾向だ。だがこの日は違った。ロングボールを「走りながら」受ける場面が多く、その結果、マーカーに対してスピードに乗った状態で仕掛けるという、より優位な状況を作り出していた。
同点ゴールが生まれた55分のシーンこそ、まさにその象徴だ。ブライスがスペースに放ったロングパスにタケが反応。加速したままエリア内に侵入すると、ファーサイドで完全にフリーになっていたゲデスを見逃さなかった。ゲデスはタケからのラストパスを落ち着いてトラップし、豪快にネットを揺らした。古巣対決となったスルロットに先制点を許した、わずか５分後の出来事だった。
実を言えば、試合開始直後のタケは、積極的なプレスは見せていたものの、攻撃に絡むのには苦労していた。しかし39分、ようやく真骨頂を披露する。右サイドを切り裂いて送ったマイナスのクロス。オジャルサバルが合わせたが、惜しくも相手DFのブロックに阻まれた。
