「真の輝きを放った」同点弾をアシスト！新体制初戦の久保建英にソシエダ番記者が賛辞「タケの課題として多くの人が指摘してきたことが…この日は違った」【現地発】

「真の輝きを放った」同点弾をアシスト！新体制初戦の久保建英にソシエダ番記者が賛辞「タケの課題として多くの人が指摘してきたことが…この日は違った」【現地発】