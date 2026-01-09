Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月9日は、TORRASのMagSafe対応マグネット式モバイルバッテリー「MiniMag （アップグレード版）」がお得に登場しています。

TORRAS MiniMag アップグレード版 モバイル バッテリー MagSafe対応 【Ultra Slim】コンパクト マグネット式 ワイヤレス充電 Power Bank 5000mAh 急速充電 軽量 小型 CCC/PSE認証済 iPhone12〜17対応（スペースグレー） 5,489円 （35%オフ） Amazonで見る PR PR

薄さ0.8cm、重さ111g！ ほぼつけてない感覚のTORRASのMagSafe対応マグネット式モバイルバッテリーが35％オフの大特価に！

0.8cmの極薄設計で111gの軽量ボディが魅力のTORRAS（トーラス）のMagSafe対応マグネット式モバイルバッテリー「MiniMag （アップグレード版）」が、現在、Amazonで35％オフの特価中！

業界最薄クラスの0.8cmアルミボディに5000mAhを凝縮、iPhone 17 Airを最大117％まで追加充電可能に。重量はわずか111gと、装着している感覚がほぼない重さです。

iPhoneの背面に吸着しても操作性を損ねにくく、いつもつけっぱなしでも気にならない存在。薄さと軽さの両立は、毎日持ち歩くガジェットとして最適ですよ。

ケーブルレス充電と安全設計で安心、旅でも日常でも使い倒せます！

マグネットで置くだけワイヤレス充電に対応。iPhoneはもちろん、AirPodsも充電可能な多重充電モードを搭載します。

NTC温度制御チップにより、充電時の発熱を抑制。PCCC/FCC/PSE/ULなど認証を取得しており、機内持ち込みも可能なので海外出張・旅行用としても活躍してくれます。

