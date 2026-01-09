YOSHIKIがInstagramで、ラクダに乗った『NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI ～奇跡の舞台へ～』（1月8日放送）のオフショットを公開した。

【写真＆動画】YOSHIKIが黒レザーコートで背の高い白ラクダに乗り新年のご挨拶①～③

■ラクダから乗り降りする様子が見られる動画も公開

番組では、日本人初となるサウジアラビアの世界遺産でのコンサートや、ロサンゼルスでのリハーサルなど貴重な現場に密着。様々な試練を乗り越え挑むYOSHIKIの世界への挑戦の日々を追った。

YOSHIKIはポストで「Happy New Year！！！少し遅れたけど、あけましておめでとうございます！」というメッセージを添えて、7枚のオフショットを公開。

サングラス＆黒いロングコート姿で、青空を背景に砂漠の上で背の高い白ラクダに乗るショットや、ラクダのコブを見つめるように俯く様子、ラクダと共に自撮りする姿などを公開している。

コメント欄には「明けましておめでとうございます」というたくさんのメッセージのほか、「ラクダに乗ったよっちゃんかわいい」「ラクダに乗る姿も絵になるYOSHIKIさん」「ラクダさんも懐いてる」「異国の王子様のよう」「砂漠もお似合いです」などといったファンの声が続々と到着。

さらにInstagramには、YOSHIKIがサウジアラビアで歩きながら語る様子やラクダに乗るシーン、ピアノを奏でるコンサートの模様など、番組の動画も公開されている。

■『NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI ～奇跡の舞台へ～』オフショット

■サウジアラビアでロングコートをひるがえしながら歩く動画

■ラクダに乗る様子やコンサートの模様を収めた動画