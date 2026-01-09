日本テレビ『ZIP!』公式Instagramにて、1月9日の放送に出演した阿部亮平（Snow Man）・生田斗真・上白石萌歌・水卜麻美アナウンサーのオフショットが公開された。阿部は番組の金曜レギュラーパーソナリティーを務めている。

【写真＆動画】生田斗真と阿部亮平の肩組みショットなど①～③

■『ZIP!』出演時にCM中のスタジオで撮影

この日、日本テレビ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（初回放送は1月10日）のキャストを代表して出演した生田と上白石。

CM中のスタジオで撮影されたオフショットでは、阿部・上白石・水卜アナが両手を差し出す『ZIP!』ポーズをするなか、生田は阿部の肩を組んでダブルピース。グレンチェックスーツ姿の阿部もうれしそうに笑顔を見せている。

「阿部ちゃんが後輩の顔でかわいい」「斗真くんのおかげで阿部ちゃんがいい表情」「兄貴してる斗真くんかっこいい」「神々しい並び」などといったファンの声が続々と到着。

なおInstagramでは、生田と上白石に水卜アナが自撮りで質問をぶつける「ZIP! 朝からクエスチョン」動画も公開されている。

また生田は自身のXで「ZIPポーズ出来なかったし、カリスマックスポーズ間違えたし、Dポーズ逆にやっちゃった。ヒルナンデスで取り返したい」と感想をポストしている。

■チェックのスーツ姿の阿部に「お似合い」の声も！『ZIP!』オフショット

■生田と上白石が『ZIP!』の感想などを語る「朝からクエスチョン」動画

■「ZIPポーズ出来なかったし、カリスマックスポーズ間違えたし、Dポーズ逆にやっちゃった」（生田）