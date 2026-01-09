ミスターマックス・ホールディングス <8203> [東証Ｐ] が1月9日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比27.3％増の36.7億円に伸び、通期計画の44億円に対する進捗率は83.5％に達し、5年平均の77.5％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.9％減の7.2億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比18.8％増の7.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の2.1％→2.2％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

