北雄ラッキー <2747> [東証Ｓ] が1月9日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比32.0％減の1700万円に落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の4億円→2億3000万円(前期は2億0500万円)に42.5％下方修正し、増益率が95.1％増→12.2％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の経常利益も従来予想の3億5300万円→1億8300万円(前年同期は2億0500万円)に48.2％減額し、一転して10.7％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の経常損益は3000万円の赤字(前年同期は2500万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の0.4％→-0.3％に悪化した。



株探ニュース

