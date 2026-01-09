15時の日経平均は845円高の5万1962円、ファストリが465.28円押し上げ 15時の日経平均は845円高の5万1962円、ファストリが465.28円押し上げ

9日15時現在の日経平均株価は前日比845.26円（1.65％）高の5万1962.52円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1106、値下がりは433、変わらずは60と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を465.28円押し上げている。次いで東エレク <8035>が125.35円、アドテスト <6857>が48.13円、ファナック <6954>が26.07円、トヨタ <7203>が17.21円と続く。



マイナス寄与度は26.47円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イオン <8267>が16.4円、フジクラ <5803>が15.21円、イビデン <4062>が11.23円、中外薬 <4519>が8.12円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、鉱業、銀行、繊維と続く。値下がり上位には非鉄金属、水産・農林、医薬品が並んでいる。



※15時0分4秒時点



株探ニュース

