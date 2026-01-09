NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でレフカダ・ヘブンを演じる英国出身の俳優トミー・バストウ（34）が9日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。ヒロイン・松野トキを演じる女優の郄石あかり（23）を絶賛した。

郄石との関係について、MCの鈴木奈穂子アナウンサーが「現場でどんなこと話したり、結構お話するんですか？」と聞くと、トミーは「うん、うん、いつも話してる」としつつ「あかりさんはずっと僕のたどたどしい日本語を使って、助けてくれるんです」と明かした。

さらに、MCの博多大吉は「郄石さんって、役者として改めて、トミーさんにとってどういう存在でしたか」と質問。トミーは「そうね、素敵な俳優さんだと思います。24歳？なのに落ち着いて、真剣に仕事に向き合っている俳優です。なんでもできると思います。総理大臣になれると思います」と絶賛した。

大吉が「いずれは。本人にその気があればって話ですけど」とツッコむと、トミーは「高市（早苗）から郄石まで」とまさかのダジャレを披露した。

これに、博多華丸も「あらま、ダジャレ」と即反応。大吉は「やられたじゃないのよ、自分が言うべきだったじゃないよ！」とツッコんでいた。